Başarılı voleybolculara hediye

Voleybol il birinciliği müsabakasında dereceye giren öğrencileri ve okul yönetimini makamında kabul eden Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç , takımın elde ettiği il ikinciliği başarısından dolayı kutladı.

Malatya 'da düzenlenen Voleybol il birinciliği müsabakasında il ikincisi olan Doğanşehir Fen Lisesi kız takımına hediye verildi.

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