Başarılı yüzücü Yunanistan'dan madalyalar ile döndü - Son Dakika
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Başarılı yüzücü Yunanistan'dan madalyalar ile döndü

05.05.2022 16:08
Başarılı yüzücü Yunanistan'dan madalyalar ile döndü

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Milli Yüzücü Emre Kahraman, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya kazanarak Eskişehir'i gururlandırdı.

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Milli Yüzücü Emre Kahraman, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya kazanarak Eskişehir'i gururlandırdı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, elde ettiği başarılar ile Eskişehir'i gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak kulüp sporcularından Milli Yüzücü Emre Kahraman, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya alma başarısı gösterdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da "Tepebaşı'ndan sportif bir başarı çıkması bizleri her zaman gururlandırmıştır. Sevgili Emre de 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakalarda bizleri gururlandırmayı başardı. Kendisini ve ailesini, antrenörlerini ve kulüp yetkililerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında daima destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Başarılı yüzücü Yunanistan'dan madalyalar ile döndü
Başarılı yüzücü Yunanistan'dan madalyalar ile döndü
Başarılı yüzücü Yunanistan'dan madalyalar ile döndü

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Yunanistan, Eskişehir, Tepebaşı, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başarılı yüzücü Yunanistan'dan madalyalar ile döndü - Son Dakika


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