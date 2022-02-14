Üye Girişi
Başkale şehir stadı hizmete girdi - Son Dakika

Başkale şehir stadı hizmete girdi

14.02.2022 09:34
Başkale şehir stadı hizmete girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkale Belediyesi'nin ortak projesi ile yapımı tamamlanan ilçe stadı, Başkale Gençlikspor ve Van Gençlikspor arasında oynanan maç ile hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkale Belediyesi'nin ortak projesi ile yapımı tamamlanan ilçe stadı, Başkale Gençlikspor ve Van Gençlikspor arasında oynanan maç ile hizmete girdi.

Başkale Gençlikspor'un 5-1 kazandığı açılış maçına Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Bahtiyar Ekinci, Başkale Gençlikspor Başkanı Kerem Karaman ile çok sayıda taraftar katıldı. Açılış maçında Van Çetin Atacan 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Başkale Genclikspor, 1. Amatör Küme takımlarından Van Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak yaptığı açıklamada, "Yeni Başkale Şehir Stadımız ilçemize çok yakıştı. Bu güzel stadın ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin sporseverlere, Başkale'mize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Başkale şehir stadı hizmete girdi
Başkale şehir stadı hizmete girdi
Başkale şehir stadı hizmete girdi
Başkale şehir stadı hizmete girdi
Başkale şehir stadı hizmete girdi
Başkale şehir stadı hizmete girdi

YORUMLAR
500

Hisarcık, Başkale, gençlik, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkale şehir stadı hizmete girdi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
08:44 İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
08:38 İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedenini otopsi söyleyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:42:54. #1.12#
SON DAKİKA: Başkale şehir stadı hizmete girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement