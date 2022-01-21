Başkan Ataç 'Tepebaşı'nın Sultanları'na başarı diledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını ağırlayarak, deplasmanda oynayacakları İzmit Spor müsabakası için başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını konuk etti. Buluşmada Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden sporcuların yanı sıra belediye başkan yardımcıları, kulüp başkanı Mete Yılmaz ve yönetimi ile antrenörler yer aldı. Başkan Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını yakaladıkları galibiyet serisinden dolayı tebrik ederken, hafta sonunda deplasmanda çıkacakları İzmit Spor maçında da başarılar diledi. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mete Yılmaz, teknik heyet ve oyuncular da daima sporun ve sporcunun destekçisi olduğu için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü - İzmit Spor maçı, 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Şampiyon Hasan Gemici salonunda oynanacak. - ESKİŞEHİR