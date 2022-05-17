Başkan Beyoğlu liselilerin voleybol maçı heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Beyoğlu liselilerin voleybol maçı heyecanına ortak oldu

17.05.2022 10:54
Başkan Beyoğlu liselilerin voleybol maçı heyecanına ortak oldu

Bağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Diyarbakır Liseler arası Voleybol Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde şampiyonluk ipini Gaziler Anadolu Lisesi göğüsledi.

Bağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Diyarbakır Liseler arası Voleybol Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde şampiyonluk ipini Gaziler Anadolu Lisesi göğüsledi.

2021-2022 sezonu okul spor faaliyetleri arasında yer alan Diyarbakır Liseler arası Voleybol Şampiyonası'na Bağlar Belediyesi ev sahipliği yaptı. Final maçında Bahçeşehir Okulları'nı mağlup eden Gaziler Anadolu Lisesi, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Final maçını izleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki takımın oyuncularını da verdikleri başarılı mücadele nedeniyle tebrik ederek şampiyon takıma kupasını takdim etti.

"Spora ve sporcuya her zaman destek olacağız "

Gençlerin sporla tanışmasını ve başarılı olmasını değerli bularak her türlü desteği verdiklerini anlatan Başkan Beyoğlu, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve belediyemizin ortak düzenlediği liseler arası kadınlar voleybol turnuvasının finalini izleyerek çocuklarımızın heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduk. Turnuvayı kazanan Gaziler Anadolu Lisesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Turnuvaya katılım gösteren tüm takımları da ayrıca kutluyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz destek her zaman devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu liselilerin voleybol maçı heyecanına ortak oldu
Başkan Beyoğlu liselilerin voleybol maçı heyecanına ortak oldu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Beyoğlu liselilerin voleybol maçı heyecanına ortak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Beyoğlu liselilerin voleybol maçı heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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