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Başkan Ergün Tarık Almış Spor Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika

Başkan Ergün Tarık Almış Spor Tesisleri'ni inceledi

13.02.2022 17:12
Başkan Ergün Tarık Almış Spor Tesisleri'ni inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, değişen ve gelişen teknolojinin imkanları kullanılarak yenilenen Tarık Almış Spor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, değişen ve gelişen teknolojinin imkanları kullanılarak yenilenen Tarık Almış Spor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz dönem şehre kazandırdığı ve kent gençliğinin hizmetine sunduğu Tarık Almış Spor Tesisleri'nde değişen ve gelişen teknolojinin imkanları kullanılarak gerçekleştirilen yenilene çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye spor Basketbol Takımı'na da ev sahipliği yapan Tarık Almış Spor Tesisleri, Büyükşehir Belediyespor-Finalspor mücadelesiyle kapılarını tekrardan Manisalılara açtı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yenilenen tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ve tesis sorumluları eşlik etti. Tesiste bulunan yüzme havuzu ve spor salonunu inceleyen Başkan Ergün, tesisin günün şartlarına uygun olarak tekrardan Manisalıların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Yeni salonun çok güzel başarılara vesile olmasını temenni eden Başkan Cengiz Ergün, "Değerli Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu salonun yapılmasında onların da katkıları oldu. İşbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vermiş olduğu çok büyük emekleri var. Ben Manisalılar adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tesiste gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor müsabakasını da tribünden takip etti. Maç öncesinde takıma başarılar dileyen Başkan Ergün, mücadeleyi 80-68 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı sporcularını, teknik kadrosunu ve yöneticilerini tebrik etti. - MANİSA

Başkan Ergün Tarık Almış Spor Tesisleri'ni inceledi
Başkan Ergün Tarık Almış Spor Tesisleri'ni inceledi
Başkan Ergün Tarık Almış Spor Tesisleri'ni inceledi

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Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Ergün, Tarık Almış, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ergün Tarık Almış Spor Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika Spor


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