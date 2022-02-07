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Başkan gençlerle futsal oynadı - Son Dakika

Başkan gençlerle futsal oynadı

07.02.2022 13:35
Başkan gençlerle futsal oynadı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran gençlerle birlikte futsal oynadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran gençlerle birlikte futsal oynadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kendisini futbol oynamaya devam eden gençleri geri çevirmedi. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gençlerle birlikte uzun süre sahada ter atarak futsal oynayan Savran, gençlere 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka 5-5 beraberlikle sonuçlanırken maç sonunda Savran ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Nevşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Savran, "Gençlerimiz için gerek sosyal ve kültürel alanlarda gerekse de sportif alanlarda her türlü imkanı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Belediye olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Başkan gençlerle futsal oynadı
Başkan gençlerle futsal oynadı
Başkan gençlerle futsal oynadı
Başkan gençlerle futsal oynadı

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Fatih Sultan Mehmet, Nevşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan gençlerle futsal oynadı - Son Dakika Spor


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