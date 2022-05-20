Başkan Gültak, Mersinlileri dev ekranda maç izlemeye davet etti - Son Dakika
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Başkan Gültak, Mersinlileri dev ekranda maç izlemeye davet etti

20.05.2022 11:33
Başkan Gültak, Mersinlileri dev ekranda maç izlemeye davet etti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tüm Mersinlileri, İçel İdman Yurdu'nun 23 Mayıs Pazartesi akşamı Fethiyespor ile yapacağı maçı, belediye tarafından Mersin Millet Bahçesi sahil etabına kurulacak olan dev ekranda izlemeye, şampiyonluk heyecanını hep birlikte paylaşmaya davet etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tüm Mersinlileri, İçel İdman Yurdu'nun 23 Mayıs Pazartesi akşamı Fethiyespor ile yapacağı maçı, belediye tarafından Mersin Millet Bahçesi sahil etabına kurulacak olan dev ekranda izlemeye, şampiyonluk heyecanını hep birlikte paylaşmaya davet etti. Akdeniz Belediyesi, maçı izlemek isteyen taraftarlar için Ankara'ya otobüsler de kaldıracak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig 3'üncü Grupta mücadele eden İçel İdman Yurdu, play-off yarı final rövanş maçında evinde Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mersin ekibi, takımı play off finaline çıkaracak bir sonraki maçını da 23 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı saat 20: 00'de Ankara'da Eryaman Stadyumunda Fethiyespor ile oynayacak.

"Tüm Mersinlileri dev ekranda maçı izlemeye davet ediyorum"

Kırmızı Şeytanlar Taraftar Grubu liderleri Mustafa Demirtaş, Bünyamin Kıt ve Murat Tanış ile bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, maçı izlemek için kendisinin de Ankara'ya gideceğini ve takıma destek vereceğini söyledi. Mersinlilere de seslenen Gültak, "Mersinlileri de 23 Mayıs akşamı Millet Bahçesi sahil etabında kuracağımız dev ekranda o büyük heyecanı yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum. Maçı Ankara'da izlemek isteyen taraftarlarımız için Millet Bahçesi birinci etapta (eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı), 23 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı saat 08.30'da otobüsler kaldırılacağız. Ankara'da çıkacağı maçta takımımıza başarılar diliyor, Mersin'e şampiyon olarak döneceklerine canı gönülden inanıyorum" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Pazartesi, Akdeniz, Mersin, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Gültak, Mersinlileri dev ekranda maç izlemeye davet etti - Son Dakika


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