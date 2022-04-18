Başkan Özlü'den, amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika
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Başkan Özlü'den, amatör spor kulüplerine destek

18.04.2022 17:22
Başkan Özlü'den, amatör spor kulüplerine destek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin spor alanında başarılara imza atması için başlattığı çalışmalara yenisini ekledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin spor alanında başarılara imza atması için başlattığı çalışmalara yenisini ekledi. Özlü, Spor Akademisinin ardından amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek vereceklerini açıkladı.

Başkan Faruk Özlü, spor akademisinin ardından il genelinde profesyonel takımlara yetenekli sporcu kazandırmak amacıyla amatör spor kulüplerine destek olacaklarını kaydetti. Amatör spor kulüplerine destek olmak için ilk olarak Hamidiyespor ile görüştüklerini kaydeden Özlü, "İlk yardımı Hamidiyespor Kulübü Başkanı Mensur Bilgin'e yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Aziziye ve Koçyazı ile devam edeceğiz. 70'den fazla amatör spor kulübüne ayni ya da nakdi yardımda bulunacağız.. Düzce Belediyesi olarak amatör sporlara büyük önem veriyoruz. Gençleri yetiştirerek başta Düzcespor olmak üzere profesyonel takımlarda oynamalarını sağlamak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Koordinasyonu spor akademisi sağlayacak

"Mahallelerdeki takımların başkanlarıyla, muhtarlarıyla görüşeceğiz. Gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu gençler arasında turnuva düzenleyeceğiz" diyerek sözlerine başlayan Özlü, "Bütün bu koordinasyonu Spor Akademisi bünyesinde yapacağız. Bu bizim spora destek politikamızın ana omurgasını oluşturuyor. Hamidiyespor Düzce için önemli bir takımdır. Hamidiyespor'da oynamış önemli isimler yetiştirmiş. Biz bütün amatör spor kulüplerine destekleyeceğiz. Spor politikamız bakımından baktığımızda Türkiye'de ilk diyebiliriz. Spor Şehri Düzce hedefimizin ilk aşaması amatör spor kulüpleri arasında yaptığımız dayanışma ve yardımlaşmanın başlangıcıdır" dedi.

"Daha önce böyle yardım almadık"

Hamidiyespor Kulübü Başkanı Mensur Bilgin de ilk defa yardım aldıklarını belirterek "Başkanımız Özlü'nün amatör sporlara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önce böyle bir yardım almadık. Masraflardan dolayı zorlanıyoruz ama başkanımız bizlere yetişti. Maddiyat ve yardım çok önemli ama amatörün sıfır noktasından başlayarak Düzcespor'a, Türk futboluna yetişecek çocuklara katkıda bulunduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Temel olmadan binanın üstünün bir kıymeti yoktur. Amatör ligler ve spor okulları bu çocukların yetişme noktasıdır" diye konuştu. - DÜZCE

Başkan Özlü'den, amatör spor kulüplerine destek

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Faruk Özlü, Koçyazı, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Özlü'den, amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika


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