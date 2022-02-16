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Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda - Son Dakika

Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda

16.02.2022 16:05
Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliğinde Antalya'da düzenlenen 2022 Yağlı Güreş Forumu'na katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliğinde Antalya'da düzenlenen 2022 Yağlı Güreş Forumu'na katıldı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 2022 Yağlı Güreş Forumu Antalya'da gerçekleştirildi. Foruma; Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Üyesi Belediye Başkanları, meclis üyeleri, güreşçiler ve güreş ağaları katıldı. Forumda Alanya'yı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Alaattinoğlu, Mehmet Babaoğlu ve Hacı Mevlüt Zavlak temsil etti.

"Gökbel Güreşleri somut olmayan kültürel miras listesinde"

Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 2016 yılında Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteği ile hazırlanan "Alanya-Gökbel Yağlı Güreş Festivali" dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce incelenip onaylanmasının ardından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kabul edildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Yücel, atasporu güreşleri yaşatmak için Gökbel Yaylası Yağlı Güreşlerini devam ettireceklerini söyledi.

"16. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri 16-17 Temmuz'da yapılacak"

Ata sporu güreşlerin daha iyi şekilde yapılması için görüş alışverişinde bulunulan forum sonrası açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin bir üyesi olarak foruma katıldık. Oldukça verimli bir forum oldu. Alanya'mızda geleneksel hale getirdiğimiz ve ülkemizin en önemli güreşlerinden birisi olan Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 16'ncısında tüm Alanya halkımız ile yeniden bir araya geleceğiz" dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda
Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda
Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda
Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda
Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda

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Adem Murat Yücel, Antalya, Alanya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başkan Yücel, 2022 Yağlı Güreş Forumu'nda - Son Dakika
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