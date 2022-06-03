Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik ile birlikte Sürgü Gençlik Spor altyapı antrenmanlarına katılarak, Kulüp Başkanı, antrenörü ve futbolcu adayı çocuklar ile bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, belediyenin üzerine düşeni çözmek üzere istişarede bulundu.

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başkan Zelyurt'dan spora destek - Son Dakika

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