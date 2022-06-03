Başkan Zelyurt'dan spora destek - Son Dakika
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Başkan Zelyurt'dan spora destek

03.06.2022 11:08
Başkan Zelyurt'dan spora destek

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Sürgü Gençlik Spor altyapısında futbolcu adayı çocuklar ile bir araya geldi.

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Sürgü Gençlik Spor altyapısında futbolcu adayı çocuklar ile bir araya geldi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik ile birlikte Sürgü Gençlik Spor altyapı antrenmanlarına katılarak, Kulüp Başkanı, antrenörü ve futbolcu adayı çocuklar ile bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, belediyenin üzerine düşeni çözmek üzere istişarede bulundu.

Zelyurt, sporu spor olarak yapanların daima yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - MALATYA

Başkan Zelyurt'dan spora destek
Başkan Zelyurt'dan spora destek
Başkan Zelyurt'dan spora destek

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Zelyurt'dan spora destek - Son Dakika

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