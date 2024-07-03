Germencik'te A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Spor

Germencik'te A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı

Germencik\'te A Milli Futbol Takımı\'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti Germencik'te büyük bir coşkuyla kutlandı. Germencik Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlardan maçı takip eden vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı. Başkan Zencirci, çeyrek finalde Hollanda ile yapılacak maçta da dev ekranların kurulacağını söyledi.

03.07.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılan A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti Germencik'te büyük bir coşkuyla kutlandı.

Germencik Belediyesi Aile Çay Bahçesi ve Ortaklar Mahallesi'nde bulunan Şehit Görkem Akkuş Parkı'nda Germencik Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlardan maçı takip eden vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de vatandaşlarla birlikte maçı takip ederek maçın son düdüğünün çalınmasıyla kutlamalara katıldı.

Milli takımın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçı vatandaşlarla birlikte izleyen Başkan Zencirci rüya gibi bir zafer değerlendirmesinde bulunarak Milli Takım oyuncularını tebrik etti. Başkan Zencirci ayrıca çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda ile yapılacak maçta da dev ekranların kurulacağını söyledi. Zencirci; "Milli takımımız için tek yürek olduk ve ilçemizde kurduğumuz dev ekranlardan maçı vatandaşlarımızla omuz omuza hep birlikte takip ederek bu büyük coşkuyu yüreklerimizde hissettik. Rüya gibi bir zafer oldu. A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyor, yolun sonunun kupa olmasını diliyorum. Hollanda maçımızı da inşallah yine dev ekranlarda hep birlikte takip edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Germencik'te A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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