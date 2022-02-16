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Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu

16.02.2022 23:46
Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu

Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final programı belli oldu.

Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Anadolu Efes, dörtlü finale yükselen takımlar oldu.

Bursa'da düzenlenecek Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef

21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka

Final maçı ise 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.

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Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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