Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Salon: Riga

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)

Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8

Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani 12, Furkan Korkmaz 10, Cedi Osman 15, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 5, Alperen Şengün 8, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer 12, Sadık Emir Kabaca 4, Metecan Birsen 4

1. Periyot: 31-20

Devre: 56-47

3. Periyot: 87-63

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'ya 111-85 mağlup oldu.

Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı. Letonya ise 4. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan milli takım karşısında çabuk toparlanan Letonya, Davis Bertans'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla 6. dakikada öne geçti: 13-11. Porzingis'in skorer oyunuyla millilere büyük üstünlük kuran ev sahibi takım, 9. dakikada 13 sayılık fark (29-16) yakalayan Letonya, ilk çeyreği 31-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında 7-0'lık seri yakalayan Letonya, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 38-20. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda daha organize olan Türkiye, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı tek hanelere çekti: 48-39. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeye Letonya, soyunma odasına 56-47 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü kaybeden milli takım karşısında dış atışlardan etkili olan Letonya, 27. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 82-56. Ev sahibi takım, final periyoduna 87-63 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı 31 sayıya kadar çıkaran Letonya, baştan sona üstün oynadığı ve dış atışlardan 20 kez isabet bulduğu karşılaşmadan 111-85 galip ayrıldı.