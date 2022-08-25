Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika
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Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

25.08.2022 21:28
Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Salon: RigaHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani...

Salon: Riga

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)

Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8

Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani 12, Furkan Korkmaz 10, Cedi Osman 15, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 5, Alperen Şengün 8, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer 12, Sadık Emir Kabaca 4, Metecan Birsen 4

1. Periyot: 31-20

Devre: 56-47

3. Periyot: 87-63

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'ya 111-85 mağlup oldu.

Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı. Letonya ise 4. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan milli takım karşısında çabuk toparlanan Letonya, Davis Bertans'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla 6. dakikada öne geçti: 13-11. Porzingis'in skorer oyunuyla millilere büyük üstünlük kuran ev sahibi takım, 9. dakikada 13 sayılık fark (29-16) yakalayan Letonya, ilk çeyreği 31-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında 7-0'lık seri yakalayan Letonya, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 38-20. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda daha organize olan Türkiye, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı tek hanelere çekti: 48-39. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeye Letonya, soyunma odasına 56-47 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü kaybeden milli takım karşısında dış atışlardan etkili olan Letonya, 27. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 82-56. Ev sahibi takım, final periyoduna 87-63 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı 31 sayıya kadar çıkaran Letonya, baştan sona üstün oynadığı ve dış atışlardan 20 kez isabet bulduğu karşılaşmadan 111-85 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Romanya, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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