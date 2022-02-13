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Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa

13.02.2022 23:00
Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2022 Kıtalararası Kupa'nın finalinde Flamengo, Hereda San Pablo Burgos'u 75-62 mağlup ederek kupaya uzandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2022 Kıtalararası Kupa'nın finalinde Flamengo, Hereda San Pablo Burgos'u 75-62 mağlup ederek kupaya uzandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hassan Moustafa Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, final ve üçüncülük karşılaşmaları yapıldı.

Turnuvanın finalinde, FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımı ile FIBA Şampiyonlar Ligi Amerika'yı kazanan Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaştı.

Maça iyi savunma yaparak başlayan Flamengo, ilk çeyreğini 25-12 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 45-29 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan Brezilya temsilcisi, üçüncü periyodunu 65-49 önde geçtiği karşılaşmayı 75-62 kazanarak turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Lakeland Magic üçüncü oldu

Üçüncülük mücadelesinde ise kazanan taraf, NBA Gelişim Ligi şampiyonu Lakeland Magic oldu.

ABD temsilcisi, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Basketbol Afrika Ligi'nde zafere ulaşan Mısır temsilcisi Zamalek'i 113-78 mağlup etti.

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basketbol, Brezilya, Flamengo, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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