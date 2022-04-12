Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

12.04.2022 21:40
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tomas Jasevicius (Litvanya)TOFAŞ: Cook 8, Cruz 7, Simmons 17, Berk Uğurlu, Zubcic 6, Yiğit Arslan 14, Ennis 9, Shepherd 2, Emre Tanışan 3, Muhsin Yaşar 2, Zukauskas 5Lenovo Tenerife: Doornekamp 12, Salin 12, Shermadini...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tomas Jasevicius (Litvanya)

TOFAŞ: Cook 8, Cruz 7, Simmons 17, Berk Uğurlu, Zubcic 6, Yiğit Arslan 14, Ennis 9, Shepherd 2, Emre Tanışan 3, Muhsin Yaşar 2, Zukauskas 5

Lenovo Tenerife: Doornekamp 12, Salin 12, Shermadini 12, Huertas 15, Todorovic 3, Guerra 4, Sastre 6, Fitipaldo 10, Sulejmanovic, Wiltjer

1. Periyot: 16-21

Devre: 30-43

3. Periyot: 50-61

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, konuk ettiği İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'ye 74-73 yenildi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kaybeden TOFAŞ, organizasyona veda etti. Lenovo Tenerife ise Dörtlü Final'e yükseldi.

Karşılaşmaya Huertas ve Salin'in etkili oyunuyla başlayıp 3. dakikayı 10-1 önde geçen Lenovo Tenerife, çeyrek genelinde iyi oyununu sürdürdü ve ilk periyot, konuk ekibin 21-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayarak Doornekamp ve Guerra ile üst üste üçlükler bulan Lenovo Tenerife, 14. dakikada farkı çift hanelere (18-30) çıkardı. Kalan bölümde de dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına 43-30 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte set hücumlarıyla ritim bulmaya çalışan TOFAŞ, Zubcic ve Cook ile skor üretmeyi başarsa da konuk ekip hücumdaki etkinliğine devam etti ve 26. dakikayı 52-39 üstün geçti. Lenovo Tenerife, Sastre ve Salin'in 3 sayılık basketleriyle kalan dakikalarda farkı korumayı başardı ve final periyoduna 61-50 üstün girdi.

Son periyotta seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, özellikle Simmons'un sayı ve asistleriyle tempoyu artırarak adeta oyuna tekrar döndü ve bitime 1 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 70-72. Son saniyelerde top kaybı yapan Lenovo Tenerife karşısında TOFAŞ, bitime 11 saniye kala Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle maçta ilk kez öne geçti: 73-72. Alınan molanın ardından kenardan topu çıkaran Lenovo Tenerife, Huertas ile 2 sayılık isabet buldu ve parkeden 74-73 galip ayrıldı.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

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Bulgaristan, basketbol, Litvanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


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