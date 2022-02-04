Üye Girişi
Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

04.02.2022 09:03
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 20'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17'nci hafta maçları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 20'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17'nci hafta maçları oynanacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18'inci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka- Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)

20.15 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

6 Şubat Pazar:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Semt77 Yalovaspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Fenerbahçe Beko- Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)

20.15 Galatasaray Nef- Anadolu Efes (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

18.00 Fenerbahçe Safiport-Beşiktaş HDI Sigorta (Metro Enerji)

18.00 BOTAŞ- Hatayspor (Ankara DSİ)

Yarın:

13.00 Çankaya Üniversitesi- Antalya 07 Basketbol (Ankara)

14.00 Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

Ligde Bursa Büyükşehir Belediyespor-UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Lig

Bugün:

19.00 Mamak Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mamak)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Akran Gemlik Basketbol (Akhisar Belediye)

17.30 Samsunspor-Bakılesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

6 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka- TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

15.45 Finalspor- Fethiye Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Sigortam.Net (Antalya)

7 Şubat Pazartesi:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Edip Buran)

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
09:02 Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!
09:02 Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?
09:00 Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta: Allah bunların eline kimseyi düşürmesin
08:46 Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?
08:46 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:33 Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
08:30 ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek!
08:29 Yapımcı Fatih Aksoy doğruladı! Maske Kimsin Sen final yapıyor
03:05 Yine bir saldırı! Bu kez Uzunköprü! Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 09:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement