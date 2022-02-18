Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Antalya 07 Basketbol- Galatasaray (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
15.30 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)
16.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol (Kocaeli Atatürk)
20 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor- Çankaya Üniversitesi (Antakya)
14.30 OGM Ormanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Elazığ İl Özel İdare (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Öte yandan 18. haftada oynanması gereken ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Fenerbahçe Safiport müsabakası ertelendi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)
Yarın:
14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Antalya)
17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Edip Buran)
20 Şubat Pazar:
14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)
15.45 Akhisar Belediye Basketbol-OGM Ormanspor (Akhisar Belediye)
17.30 Akran Gemlik Basketbol- TED Ankara Kolejliler (Gemlik)
21 Şubat Pazartesi:
18.00 Samsunspor-Sigortam.net (Mustafa Dağıstanlı)
Öte yandan 20. haftada oynanması gereken Mamak Belediyespor- Fethiye Belediyespor müsabakası ertelendi.
Kaynak: AA
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