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Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

18.02.2022 09:56
Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta maçları yapılacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Antalya 07 Basketbol- Galatasaray (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.30 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)

16.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol (Kocaeli Atatürk)

20 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor- Çankaya Üniversitesi (Antakya)

14.30 OGM Ormanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Elazığ İl Özel İdare (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Öte yandan 18. haftada oynanması gereken ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Fenerbahçe Safiport müsabakası ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Antalya)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Edip Buran)

20 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-OGM Ormanspor (Akhisar Belediye)

17.30 Akran Gemlik Basketbol- TED Ankara Kolejliler (Gemlik)

21 Şubat Pazartesi:

18.00 Samsunspor-Sigortam.net (Mustafa Dağıstanlı)

Öte yandan 20. haftada oynanması gereken Mamak Belediyespor- Fethiye Belediyespor müsabakası ertelendi.

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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