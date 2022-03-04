Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: Haftanın programı

04.03.2022 10:26
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 22. hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Nef- Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

15.30 HDI Sigorta Afyon Belediyesi- Beşiktaş Icrypex (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Darüşşafaka-Aliağa Petkim (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

6 Mart Pazar:

13.00 TOFAŞ- Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)

15.30 Fenerbahçe Beko-Semt77 Yalovaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.00 Türk Telekom- Anadolu Efes (Ankara)

20.15 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.30 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Safiport (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

13.30 Beşiktaş HDI Sigorta- Bellona Kayseri Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

14.00 Elazığ İl Özel İdare- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

14.30 Hatayspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Antakya)

16.30 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Samsunspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor- Fethiye Belediyespor (Edip Buran)

15.45 Mamak Belediyespor-Finalspor (Mamak Belediyesi)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net (Altındağ Atatürk)

6 Mart Pazar:

14.00 Akhisar Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Akhisar Belediye)

15.45 TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

17.30 Akran Gemlik Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlk)

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Şehir Polis Recep Topaloğlu)

YORUMLAR
500
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı en fazla 3 olacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda yabancı sayısı 3'e düşürüldü

Mustafa Kemal Atatürk, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 64 kilometrelik Rus Konvoyuna "Rasputitsa" engeli!
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:36:44. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement