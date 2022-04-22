ING Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final ilk müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi:
Yarın:
13.00 Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.30 Fenerbahçe Beko- Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Pınar Karşıyaka- Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
24 Nisan Pazar:
13.00 Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)
15.30 Galatasaray Nef-TOFAŞ (Sinan Erdem)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
1 Mayıs Pazar:
15.30 Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes (Karataş Şahinbey)
20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)
16.30 Fenerbahçe Safiport- Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)
Yarın:
13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 TED Ankara Kolejliler-Finalspor (TOBB ETÜ)
Yarın:
13.30 OGM Ormanspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka- Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
24 Nisan Pazar:
14.00 Akran Gemlik Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Gemlik)
15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Fethiye Belediyespor (Kurtdereli)
17.30 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)
25 Nisan Pazartesi:
18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Sigortam.net (Selçuklu Belediyesi)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika