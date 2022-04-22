Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

22.04.2022 12:01
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final ilk müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi:

Yarın:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Fenerbahçe Beko- Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pınar Karşıyaka- Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

24 Nisan Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

15.30 Galatasaray Nef-TOFAŞ (Sinan Erdem)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

1 Mayıs Pazar:

15.30 Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes (Karataş Şahinbey)

20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

16.30 Fenerbahçe Safiport- Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 TED Ankara Kolejliler-Finalspor (TOBB ETÜ)

Yarın:

13.30 OGM Ormanspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka- Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

24 Nisan Pazar:

14.00 Akran Gemlik Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Gemlik)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Fethiye Belediyespor (Kurtdereli)

17.30 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)

25 Nisan Pazartesi:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Sigortam.net (Selçuklu Belediyesi)

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Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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