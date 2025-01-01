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Spor

Basketbol Hayatını Değiştirdi

Basketbol Hayatını Değiştirdi

Engelli Aziz Göçeber, basketbol sayesinde yaşamına renk katıp eğitim ve kariyer kazandı.

01.01.2025 11:49
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Şanlıurfa'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan ve 17 yaşına kadar dışarı çıkmayarak içine kapanık bir yaşam süren Aziz Göçeber'in hayatı, tanıştığı basketbolla değişti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 40 yaşındaki oyuncusu Aziz Göçeber, 2 yaşında çocuk felci geçirince engelli oldu.

Engelinden dolayı içine kapanan ve dışarı çıkmayan, eğitim hayatını da yarıda bırakan Aziz Göçeber'in hayatı, Şanlıurfa Engelliler Derneği ile bir anda değişti.

Dernek Başkanı Serdar Yıldırım'ın teklifi ile daha önce hiç bilmediği tekerlekli sandalye takımının kuruluşunda yer alarak basketbol ile tanışan Göçeber, yaklaşık 22 yıldır sporcu ve yönetici olarak takımının başarısı için mücadele ediyor.

"Takımın kuruluşundan beri oynuyorum"

Aziz Göçeber, AA muhabirine, küçük yaşta engelli olduktan sonra yaklaşık 15 yıl boyunca zorunlu haller dışında evden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Bir arkadaşının ısrarı ve desteğiyle 17 yaşında ziyaret ettiği Şanlıurfa Engelliler Derneği sayesinde tekerlekli sandalye basketbol ile ilk kez tanıştığını aktaran Göçeber, şöyle konuştu:

"Dernek Başkanı Serdar Yıldırım, basketbol takımı kuracaklarını ve benim de takımda oynamamı istedi. 'Tamam oynarız' dedim ama basketbol nasıl oynanır hiçbir bilgim yoktu. Eve gittiğimde babama basketbol oynayacağız dediğimde o da bilmediği için engelimden dolayı oynamamın mümkün olmayacağını söyledi. Sonradan öğrendim ki tekerlekli sandalye ile oynanıyor. 2002 yılında kulübümüzü kurduk, antrenmanlara başladık ve aynı yıl içinde 2. Lig'de mücadele etmeye başladık. İlk senemizde çok zorlandık ama sonraki yıllarda daha çok çalışarak başarıyı yakaladık, önce 1. Lig'e, sonra da Süper Lig'e yükseldik. Takımın kuruluşundan beri yaklaşık 22 yıldır hem takımda oynuyorum hem de yönetici olarak yardımcı oluyorum. Bundan sonra oynayabildiğim kadar oynayacağım sonra ise yönetici ve antrenör olarak takımıma desteğimi sürdüreceğim."

"Basketbol ile tanıştıktan sonra hayatım düzelmeye başladı"

Basketbol oynamaya başladıktan sonra eğitim hayatının da başladığını aktaran Göçeber, "Antrenman ve eğitimimi aynı anda yürütmeye çalıştım. İlk, orta ve son olarak lise diplomamı aldım. Basketbol sayesinde eğitim hayatımı tamamladım, işe girdim ve evlendim, bunların hepsi basketbol sayesinde oldu. Yani basketbol ile tanıştıktan sonra hayatım düzelmeye başladı. Şu anda antrenörlük kurslarına başladım, inşallah birkaç yıl daha oynadıktan sonra takımıma yönetici ve antrenör olarak hizmet vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi engellilere de seslenen Göçeber, eve kapanmamalarını ve muhakkak bir sporla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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