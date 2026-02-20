Basketbol Ligi 21. ve 25. Haftaya Giriş Yapıyor - Son Dakika
Basketbol Ligi 21. ve 25. Haftaya Giriş Yapıyor

20.02.2026 09:10
Halkbank Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 21-25. hafta maç programı açıklandı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 21, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 BOTAŞ-OGm Ormanspor (Ankara)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

22 Şubat Pazar:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.45 Göztepe-iLab Basketbol (Altındağ Atatürk)

16.30 Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji RAMS (Çayırova)

18.15 Finalspor-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

22 Şubat Pazar:

13.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gazanfer Bilge)

23 Şubat Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

