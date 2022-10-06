SALON: Audi
DomeHAKEMLER: Carlos Juan Garcia, Tomislav Hordov, Uros NikolicBAYERN MÜNİH: Winston 6, Jaramaz 2, Lucic 2, Gillespie 4, Wimberg, Weiler-Babb 12, Obst 10, Walden 6, Rubit 2, Hunter 18, Sisko, ZipserFENERBAHÇE BEKO: Calathes 12, Wilbekin 6, Pierre 10, Hayes-Davis 11, Motley 8, Edwards 4, Guduric 6, Jekiri 15, Booker 2, İsmet Akpınar1'İNCİ PERİYOT: 19-21İLK YARI: 34-403'ÜNCÜ PERİYOT: 46-59 Fenerbahçe Beko
, Turkish Airlines Euroleague'in ilk haftasında Bayern Münih
'i deplasmanda 74-62 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.Karşılaşmanın ilk yarısını 40-34 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Tonye Jekiri 15, Calathes 12, Hayes-Davis 11 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte ise 18 sayıyla oynayan Othello Hunter karşılaşmanın en skorer ismi oldu.Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 2'nci haftasında 14 Ekim Cuma günü Ülker Spor
ve Etkinlik Salonu'nda İsrail
ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv
'i ağırlayacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih, Audi, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Euroleague'de sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.