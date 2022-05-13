Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkanlar belli oldu.

Gaziemir Spor Salonu'ndaki çeyrek final mücadelelerinde rakiplerini mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Nesibe Aydın, Bellona Kayseri ve Çankaya Üniversitesi yarı final vizesi aldı.

Organizasyona çeyrek finalde veda eden Kutup Yıldızı, BOTAŞ, Merkezefendi Belediyesi ve Fenerbahçe'nin klasman maçlarına çıkacağı organizasyonda yarın oynanacak yarı finalde eşleşmeler şöyle:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri

Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi