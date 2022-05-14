Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda finalistler belirlendi - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çankaya Üniversitesi karşılaşacak.

Gaziemir Spor Salonu'ndaki yarı final mücadelelerinde Bellona Kayseri'yi 71-53 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile normal süresi 54-54 eşitlikle biten karşılaşmada Nesibe Aydın'ı 65-58 yenen Çankaya Üniversitesi, finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çankaya Üniversitesi, yarın saat 16.00'da şampiyonluk için mücadele edecek.

Yarınki final mücadelesinden önce üçüncülük için Bellona Kayseri-Nesibe Aydın, beşincilik için Kutup Yıldızı-BOTAŞ, yedincilik için ise Merkezefendi Belediyesi- Fenerbahçe maçları oynanacak.