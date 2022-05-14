Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda finalistler belirlendi - Son Dakika
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Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda finalistler belirlendi

14.05.2022 19:41
Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda finalistler belirlendi

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çankaya Üniversitesi karşılaşacak.

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çankaya Üniversitesi karşılaşacak.

Gaziemir Spor Salonu'ndaki yarı final mücadelelerinde Bellona Kayseri'yi 71-53 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile normal süresi 54-54 eşitlikle biten karşılaşmada Nesibe Aydın'ı 65-58 yenen Çankaya Üniversitesi, finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çankaya Üniversitesi, yarın saat 16.00'da şampiyonluk için mücadele edecek.

Yarınki final mücadelesinden önce üçüncülük için Bellona Kayseri-Nesibe Aydın, beşincilik için Kutup Yıldızı-BOTAŞ, yedincilik için ise Merkezefendi Belediyesi- Fenerbahçe maçları oynanacak.

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Çankaya Üniversitesi, Mersin Yenişehir, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda finalistler belirlendi - Son Dakika


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