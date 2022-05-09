Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu - Son Dakika
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Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu

09.05.2022 09:31
Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fen Liseleri Basketbol müsabakalarının şampiyonu Akçakoca Fen Lisesi oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fen Liseleri Basketbol müsabakalarının şampiyonu Akçakoca Fen Lisesi oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Fen Liseleri Basketbol Müsabakaları Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonunda Akçakoca Fen Lisesi birinci, Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi ikinci, Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi üçüncü, Düzce Fen Lisesi dördüncü, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi beşinci ve Bolu Fen Lisesi altıncı oldu. - DÜZCE

Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu
Basketbolda şampiyon Akçakoca Fen Lisesi oldu

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Kaynak: İHA

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