Spor

- Başpehlivanlar arasındaki sözlü tartışma, gerginliğe dönüştü

Yendiği rakibini yerden kaldırmakta geç kalınca yaşanan tartışma, diğer pehlivanların araya girmesiyle son buldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25.'si düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivanlar Cengizhan Şimşek ve Osman Kaan arasındaki tartışma, gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Bu yıl 25.'si gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'ndeki başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek finalde Cengizhan Şimşek ile Osman Kaan eşleşti. Başpehlivan Şimşek, Kaan'ı mağlup etti. Cengizhan Şimşek, o esnada rakibini yerden kaldırmadan sevincini antrenörü ile paylaşmak için saha kenarına koştu. Sonra pehlivan arkadaşları rakibi yerden kaldırması için uyardı. Osman Kaan'ın yerden kalkıp, sahayı terk ettiğini gören Cengizhan Şimşek, "Ben sevincimi yaşayıp gelip seni yerden kaldıracaktım. Beni neden beklemedin" diye el hareketi yaptı.

Bu hareketi gören Başpehlivan Ali Gürbüz ise kendi grubundaki Osman Kaan'a yapılan harekete tepki gösterdi ve bir anda pehlivanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma diğer pehlivanların araya girmesiyle son buldu.