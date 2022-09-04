Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün akşam Yukatel Kayserispor 'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, Belçikalı golcü, Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber... Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı - Son Dakika

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