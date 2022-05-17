Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor

17.05.2022 15:16
Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Yatırımları çerçevesinde ilçeye kazandırılan tesisler için 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14.00'te açılış töreni düzenlenecek.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Yatırımları çerçevesinde ilçeye kazandırılan tesisler için 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14.00'te açılış töreni düzenlenecek. 'Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol' sahalarında son kontrolleri gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır" sözünü gençlik ve spor yatırımlarında kendine şiar edinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir gençlik yatırımını daha ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından Sosyal Yaşam Merkezi'nin yan kısmında yapımı tamamlanan spor sahaları, 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan açılış töreninin ardından vatandaşların istifadesine sunulacak. İçerisinde Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol sahalarının bulunduğu alanda son kontrolleri gerçekleştiren Başkan Güder, tüm vatandaşların temiz ve nezih bir alanda spor yapma imkanı bulacağının altını çizerek, açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Gençlik ve Spor yatırımlarında Battalgazi'ye milyonluk yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Güder, " Battalgazi Belediyesi olarak tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor yatırımları noktasında ilçemize önemli yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Gençlerimizin eğitimlerinin yanında rahatça spor yapacağı alanların sayısını arttırarak, onların zamanlarını güzel geçirmelerini sağladık. Hayata geçirdiğimiz gençlik ve spor yatırımlarından gençlerimiz fazlasıyla istifade ediyor. Bugünde Çamurlu mahallemizde bulunan ve Cuma günü açılışı yapacağımız Sosyal Yaşam Merkezimizin yan kısmına kazandırdığımız spor sahalarında incelemelerde bulunuyoruz. 2021 yılı Malatya'mız ve Battalgazi'miz için gençlik ve spor yılı oldu. Milyonluk yatırımlar gençlerimiz ile buluşturuldu, buluşturulmaya da devam ediyor. Bu yatırımlar bu yılda aralıksız devam ediyor. Geleceğimizin teminatı olan aydınlık yarınlarımızı seviyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Onlara yapacağımız yatırımlardan bugüne kadar hiç kaçınmadık. Önceliğimiz her zaman gençlerimiz oldu. Cuma günü yapacağımız açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. - MALATYA

Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor
Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor
Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor
Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor

YORUMLAR
500
Darende'de öğrenciler madalya için ter döktü Darende'de öğrenciler madalya için ter döktü Başkan Oktay; '103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz' Başkan Oktay; '103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz' Turgutlu Belediyesi'nden 19 Mayıs Etkinlikleri Turgutlu Belediyesi'nden 19 Mayıs Etkinlikleri
Kaynak: İHA

Malatya, gençlik, Mayıs, Cuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Battalgazi'deki spor sahaları Cuma günü açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement