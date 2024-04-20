23 Nisan\'da Büyük Coşku: 3x3 Basketbol Turnuvası ve Mini Futbol Şenliği

Spor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası ve Mini Futbol Şenliği organizasyonlarında büyük coşku yaşandı.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında basketbol ve futbol branşına yönelik yapılan organizasyonlara yüzlerce çocuk katıldı. İbrahimli Spor Merkezi'nde 3x3 Basketbol Turnuvası oynanırken, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde de Mini Futbol Şenliği'nde mücadele vardı.

Organizasyonlara ebeveynleriyle katılım sağlayan çocuklar, kıyasıya mücadele ettiler. Bayram coşkusunun doruğa ulaştığı organizasyonlarda çocuklara, branşa özgü hediyeler armağan edildi. - GAZİANTEP