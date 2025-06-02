Bebek Yüzme Resmen Tanındı

"Bebek yüzme" branşının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü ile federasyonun spor dalları arasında tanımlandığı açıklandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü ile birlikte, "bebek yüzme" branşı resmen federasyonun görev ve yetki alanındaki spor dalları arasında tanımlandı.

Statünün ilgili maddesi uyarınca; yüzme, artistik yüzme, atlama, açık su yüzme gibi geleneksel branşların yanı sıra "bebek yüzme" de Türkiye Yüzme Federasyonu çatısı altındaki resmi spor dallarından biri haline geldi.

Buna göre, "Bebek yüzme" branşına ilişkin her türlü yetki, izin, denetim ve düzenleme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonuna geçerken, bu kapsamda, ülke genelinde "bebek yüzme" adı altında yürütülen tüm faaliyetler artık federasyonun gözetimi ve denetimi altında yapılacak.