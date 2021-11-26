Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
27 Kasım Cumartesi:
14.00 PTT-VakıfBank (Başkent Voleybol)
17.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)
17.00 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)
28 Kasım Pazar:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyspor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)
16.30 Mert Grup Sigorta-Türk Hava Yolları (Başkent)
29 Kasım Pazartesi
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe OPET (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün
14.00 Bingöl Solhanspor- Altekma (Bingöl Merkez)
27 Kasım Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.30 Tokat Belediye Plevne - Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)
28 Kasım Pazar:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi-Ziraat Bankkart (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
14.00 Halkbank - Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)
15.00 Arkas Spor - Spor Toto (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › beklesin- Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika Spor