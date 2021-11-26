beklesin- Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.

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