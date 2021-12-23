Üye Girişi
Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı - Son Dakika

Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı

23.12.2021 11:27
Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Voleybol Kız Takımı, kurulduğu ilk yılında büyük bir başarı elde etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Voleybol Kız Takımı, kurulduğu ilk yılında büyük bir başarı elde etti.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Göktürk, yaptığı açıklamada, "Kütahya Genç Kızlar Ligi'nde Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü olarak A ve B takımı olarak iki takımla lige katılım sağladık. Daha ilk lig tecrübemiz olmasına rağmen 3.'lük elde ederek gelecek adına olumlu izlenimler verdiler. A ve B takımımızdaki tüm sporcu kardeşlerimizi mücadeleleri ve başarıları için tebrik ediyorum. Ayrıca hocalarımız Ayşegül Üzüm ve Mehmet Baş' a da teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Kulüp olarak amacımız öncelikle ilçemiz deki gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor disiplini alarak zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır" dedi.

Takım adına 3.'lük kupasını takım kaptanı Sinem Aşık kulüp başkanı Ahmet Göktürk'ün elinden alarak takım arkadaşları ile birlikte başarılarını kutladılar. - KÜTAHYA

Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı
Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı

Ahmet Göktürk, voleybol, Tavşanlı, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!         
11:20
Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı         
11:15
Alişan'dan Başkan Ali Koç'a şok sözler: Lütfen gereğini yapın Alişan'dan Başkan Ali Koç'a şok sözler: Lütfen gereğini yapın         
11:12
Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın         
11:02
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36

Son Dakika Haberleri
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:15 Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
11:11 Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!
11:10 Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu
11:01 Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın
10:59 Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde
10:50 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı
10:46 Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor
10:33 Benjamin Mendy'ye bir tecavüz davası daha!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 11:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Kız Voleybol Takımı'nın başarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement