Bellona Kayseri'de kötü gidişat devam ediyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon ligde on birinci mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde geride kalan 12.hafta sonunda oynadığı 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 13 puan topladı. Son dönemlerin en kötü sezonunu geçiren Bellona Kayseri Basketbol bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bellona Kayseri Basketbol oynadığı 12 maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol, Hatayspor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş HD Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport, BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi takımları ile oynadığı maçlarını kaybetti. Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini 8. haftada deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor'u yenerek elde etti. - KAYSERİ