Bellona Kayseri'den maça davet - Son Dakika
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Bellona Kayseri'den maça davet

16.04.2022 08:45
Bellona Kayseri'den maça davet

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Kulübü, 19 Nisan Salı günü oynayacakları Galatasaray maçına taraftarın ilgi göstermesini istedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Kulübü, 19 Nisan Salı günü oynayacakları Galatasaray maçına taraftarın ilgi göstermesini istedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligin son maçında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde kalma mücadelesi veren sarı kırmızılılar, rakibi karşısında mutlak kazanmak zorunda. Sarı kırmızılı kulüp zorlu müsabaka öncesi taraftarı maça davet etti. "Haydi, Kayseri Salona" sloganı ile paylaşımlar yapan Bellona Kayseri Basketbol Kulübü, taraftarından zorlu karşılaşmada destek bekliyor.

Bellona Kayseri Basketbol ile Galatasaray arasındaki 19 Nisan Salı günü Kadir Has Spor Salonunda saat 17.00'da oynanacak. - KAYSERİ

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Galatasaray, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri'den maça davet - Son Dakika


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