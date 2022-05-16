Bellona Kayseri'nin gençleri Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika
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Bellona Kayseri'nin gençleri Türkiye 3.'sü oldu

16.05.2022 08:40
Bellona Kayseri'nin gençleri Türkiye 3.'sü oldu

Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı İzmir'de düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu.

Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı İzmir'de düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) 2021-2022 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı çerçevesinde düzenlenen U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 8-15 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılan şampiyonada mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı Türkiye üçüncü oldu. 16 takımın mücadele ettiği, toplam 40 müsabakanın oynandığı ve ev sahipliğini İzmir'in yaptığı U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi şampiyonluğa ulaşırken, Çankaya Üniversitesi ikinci ve Bellona Kayseri Basketbol da üçüncü oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımı, üçüncülük maçında Nesibe Aydın ile karşılaştı. Gaziemir Spor Salonu'nda oynanan maçı 58-56 yenerek şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Maçın istatistiği

Salon: İzmir Gaziemir Spor Salonu

Hakemler: Gürkan Demir xx, Gökhan Eğlenoğlu xx

Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar xxx 19, Seher Diyar Karakuş xx 8, Umay Keçeli xx 3, Kayra Fakı xx 10, Esma Eyşan Göksu xx, İncilay Derman xx 8, Farma Melis İplikci xx 10,

Nesibe Aydın: Bade Yazıcıoğlu x 2, Nisanur Daştan xx, Rojin Yolcu xx 12, Defne Düzova x 2, Tuğçe Gürel xxx 20, Melis Alparslan x 6, Şeyma Esra Yılık x 2, Begüm Nur Taştan xx 4, Deniz Alparslan x 2, Ecem Kılıç xx 6

Periyotlar:

1.Periyot: 12-9 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 22-21(Bellona Kayseri Basketbol lehine)

3.Periyot: 35-35

Maç Sonucu: 58-56 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) - KAYSERİ

Bellona Kayseri'nin gençleri Türkiye 3.'sü oldu
Bellona Kayseri'nin gençleri Türkiye 3.'sü oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri'nin gençleri Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika


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