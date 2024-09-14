Benfica'dan Rüzgar'a Forma Destek - Son Dakika
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Spor

Benfica'dan Rüzgar'a Forma Destek

Benfica taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'na üzülen 10 yaşındaki Rüzgar Sevim'e forma göndermesiyle destek oldular.

14.09.2024 11:40
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Benfica taraftarı sözünü tuttu; Rüzgar formasına kavuştu

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılmasına çok üzülen 10 yaşındaki Rüzgar Sevim'e ilk teselli Portekizli taraftarların forma göndermesi oldu

'Gelemeyecek diye çok üzülmüştüm, bunu bana getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum'

'Benfica taraftarının beni göreceğini hiç düşünmemiştim'

'İki devasa taraftar kitlesinin birlikte el ele yürüyebileceğini gördük'

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'İlk defa 19 yaşında suya girdim'

'Paralimpik Oyunlara katılabilmek için belli dereceler elde etmek lazım'

'Çok şey yapabiliriz, yeter ki o bayrağı yukarı kaldırmak isteyelim'

SÜPER LİG

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor - Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Bodrum FK - Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park)

BEŞİKTAŞ

10.45 Siyah-beyazlılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.30 Kafile özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

17.30 Takımın kente gelişi.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

1'İNCİ LİG

16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK (Aktepe)

19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü ligde haftanın maçları oynanacak.

VOLEYBOL

15.30 A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek kura çekimi ile belirlenecek.

BİSİKLET

11.00 Tour of İstanbul'un üçüncü etabı, 118,3 kilometrelik Beykoz- Polonezköy parkurunda yapılacak.

KÜREK

09.00 Edirne'de Meriç Nehri'nde 8 ülkeden 200'den fazla milli sporcunun katılımıyla düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası bugün başlıyor.

SPOR BAKANLIĞI

17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda 'Okuldan Spora ve Mahalle Ligi' projesinin açılışını gerçekleştirecek.

SÜPER LİG

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor - Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Bodrum FK - Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (RAMS Park)

BEŞİKTAŞ

10.45 Siyah-beyazlılarda Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.30 Kafile özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

17.30 Takımın kente gelişi.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

1'İNCİ LİG

16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK (Aktepe)

19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü ligde haftanın maçları oynanacak.

VOLEYBOL

15.30 A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek kura çekimi ile belirlenecek.

BİSİKLET

11.00 Tour of İstanbul'un üçüncü etabı, 118,3 kilometrelik Beykoz-Polonezköy parkurunda yapılacak.

KÜREK

09.00 Edirne'de Meriç Nehri'nde 8 ülkeden 200'den fazla milli sporcunun katılımıyla düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası bugün başlıyor.

SPOR BAKANLIĞI

17.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda 'Okuldan Spora ve Mahalle Ligi' projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Benfica, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benfica'dan Rüzgar'a Forma Destek - Son Dakika

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