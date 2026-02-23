Benfica, Prestianni'nin Cezasına İtiraz Edecek

Portekiz'in Benfica ekibi, UEFA'nın Gianluca Prestianni'ye verdiği bir maç oynamama cezasına itiraz edeceğini duyurdu.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, soruşturma devam ederken oyuncudan mahrum kalmaktan üzüntü duymakta ve UEFA'nın kararına itiraz edecektir; ancak söz konusu sürelerin Şampiyonlar Ligi play-off'unun ikinci ayağı üzerinde pratik bir etkisi olması beklenmemektedir." denildi.

UEFA bugün yaptığı duyuruda, Arjantinli futbolcu Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığını belirtmişti.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın hakemine Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.