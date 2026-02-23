Benfica, Prestianni'nin Cezasına İtiraz Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Benfica, Prestianni'nin Cezasına İtiraz Edecek

23.02.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, UEFA'nın Prestianni'ye verdiği ceza için itiraz edeceğini duyurdu.

Portekiz'in Benfica ekibi, UEFA'nın Gianluca Prestianni'ye verdiği bir maç oynamama cezasına itiraz edeceğini duyurdu.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, soruşturma devam ederken oyuncudan mahrum kalmaktan üzüntü duymakta ve UEFA'nın kararına itiraz edecektir; ancak söz konusu sürelerin Şampiyonlar Ligi play-off'unun ikinci ayağı üzerinde pratik bir etkisi olması beklenmemektedir." denildi.

UEFA bugün yaptığı duyuruda, Arjantinli futbolcu Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığını belirtmişti.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın hakemine Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benfica, Prestianni'nin Cezasına İtiraz Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar! Kırmızı kart çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:05:02. #7.11#
SON DAKİKA: Benfica, Prestianni'nin Cezasına İtiraz Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.