İzmir'in Bergama ilçesindeki 12. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası dördüncü gün mücadelesiyle sürdü.
Karaveliler'deki parkurda bayrak yarışı ve orta mesafe mücadelesi gerçekleştirildi. 22 ülkeden 730 sporcunun yer aldığı organizasyonda Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası yapılıyor.
Şampiyona yarın ilçe merkezindeki sürat mücadeleleriyle tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Bergama'da düzenlenen oryantiring şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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