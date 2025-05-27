Berra Çiftçi, Türkiye Şampiyonu!

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Berra Çiftçi, Zonguldak'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Çiftçi, "Çift Kızlar ve Karma Çiftler" kategorilerinde Türkiye şampiyonu, "Tek Kızlar"da ise ikincilik elde ederek turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berra Çiftçi ile gurur duyduklarını belirtti.

Çiftçi'nin daha büyük başarılara imza atacağını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Evladımızla gurur duyuyoruz. Azmi bizlere gösteriyor ki yürekten istenirse, inanılırsa ve emek verilirse hiçbir şey engel değildir. Onun gibi çocuklarımızın içinde ne büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bizim görevimiz, bu cevheri ortaya çıkarmak ve onlara yol açmak. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki evlatlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Gerçek azmin önünde hiçbir engel duramaz."