Beşiktaş 8 Maçtır Yenilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş 8 Maçtır Yenilmiyor

Beşiktaş 8 Maçtır Yenilmiyor

Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 yenerek 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

21.02.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpsor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Eyüspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Kartal, son 8 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de galip geldi.

Söz konusu 8 müsabakanın 4'ünü dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve beraberlik çıkardı. Bu süreçte Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan elde eden Beşiktaş, Sivasspor ile Eyüpspor karşılaşmalarından ise 3'er puanla ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 8 Maçtır Yenilmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:21 Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
23:43 İstanbul’da kar esareti bitmeyecek gibi Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
22:43 Borsa İstanbul’daki tarihi düşüşe SPK’dan inceleme Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
22:24 Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
22:00 Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
09:47 Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
09:38 Kulisler hareketlendi Erdoğan’dan Kürşad Zorlu’ya önemli görev Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev
09:28 Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı
09:17 Olay adam yine sahnede Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:59 Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar
08:57 Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince “Harbiden elendim“ paylaşımı yaptı Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 06:49:52. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş 8 Maçtır Yenilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.