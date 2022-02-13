Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından taktik programı uygulandı. Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.