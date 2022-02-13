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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

13.02.2022 15:46
Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından taktik programı uygulandı. Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor maçı kadrosuna şu oyuncuları dahil etti: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex TeixeiraSiyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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