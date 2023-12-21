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Beşiktaş - Alanyaspor Maçı 1-1 Berabere - Son Dakika
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Beşiktaş - Alanyaspor Maçı 1-1 Berabere

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Beşiktaş'ın golü Omar Colley'den gelirken, Alanyaspor'un golünü Yusuf Özdemir attı.

21.12.2023 - 22:03,
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Cenk Tosun'un kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top ceza sahası içinde Omar Colley'in önüne düştü. Colley'in altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk tarafından, Colley'in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol verilmedi ancak VAR uyarısının ardından yapılan inceleme sonrasında gol geçerlilik kazandı. 1-0

30. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası dışı sol tarafından topu alan Balkovec'in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

34. dakikada ceza yayının gerisinden Chamberlain'in pasında Muleka, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

38. dakikada sağ taraftan Oğuz Aydın'ın ön direğe yaptığı ortada Amartey'den topu kapan Yusuf Özdemir, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Rashica, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Serkan Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Oğuz Aydın, Fer, Richard, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Cordova, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Colley (dk. 9) (Beşiktaş), Yusuf Özdemir (dk. 38) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Masuaku, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Efecan Karaca (Alanyaspor)

Beşiktaş - Alanyaspor Maçı 1-1 Berabere
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Beşiktaş - Alanyaspor Maçı 1-1 Berabere - Son Dakika


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