Şenol Güneş'ten futbolcuları şaşırtacak açıklama, galibiyete rağmen takımını eleştirdi: Geldiğimden beri ilki yaşadık - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten futbolcuları şaşırtacak açıklama, galibiyete rağmen takımını eleştirdi: Geldiğimden beri ilki yaşadık

06.05.2023 22:48

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan Antalyaspor galibiyetinden sonra skoru elde ettiklerini ancak oyun olarak beklentinin tam karşılanmadığını söyledi. Güneş, "Kazanmayı düşününce oyun geri plana düşüyor. Oyunumuz kazanmak için yeterli değildi. Geldiğimden beri ilk kez duran toptan gol yedik. Oyuncularımın kazanma isteği için saygı duyuyorum, gurur duyuyorum ama oyuna daha hakim olmak gerekiyordu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GÜNEŞ'TEN TAKIMINA ELEŞTİRİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, skordan memnun olduğunu ancak oyun için aynı düşüncede olmadığını vurguladı.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Rakip de kendi sahamızda bize 2 puan kaybettirmişti. Bugün de iyi kapanarak oynayıp, bulacağı bir golle oyunu taşımaya çalışıyordu. Gol, moral gücünü arttırdı. Bizim tamamında oyun üstünlüğümüz olması gerekirken, ikinci yarı oyun üstünlüğü ve gollerimiz oldu. Daha oyuna hakim olarak oynamak gerekiyordu, özellikle ilk yarıda yapamadık. 3 gol bulduk, pozisyonlar bulduk. Rakibi de ortak ettik. Antalyaspor da iyi takım. İyi bir ambiyans vardı.

"HERKESE KARŞI ÜSTÜN OLMALIYIZ"

Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, onlardan daha fazlasını bekliyorum. Son 3 maç da olsa bunun devamını bekliyorum, oyunumuz her rakibe karşı üstün olmalı. Sonrasında galibiyetler gelir.

"HEP GERİDEN GELİYORUZ"

Hep geriden geliyoruz. Oyun olarak mesafe aldığımızı düşünüyorum ama bugün sadece kazanmayı düşününce oyun ikinci plana düştü. Geldiğimden beri ilk kez duran toptan gol yedik. Oyuncularımın kazanma isteğine saygı duyuyorum gurur duyuyorum ama oyuna daha hakim olarak oynamak gerekiyordu. Ama daha iyi olmalarını bekliyorum. Kalan 3 maçta oyunumuz her rakibe karşı üstün olmalı, kazanmak arkasından gelir.

"HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Hakemle ilgili konuşmuyorum. Doğru ve yanlış kararlar veriliyor. Her şehirde herkes yorum yapıyor zaten. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış veya doğru karar bizde kalsın."

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Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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