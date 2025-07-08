Beşiktaş Avusturya'da Antrenmanlarına Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, akşam yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve top kapmayla başlayan günün ikinci idmanı, bitiricilik ve yan top uygulamalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.