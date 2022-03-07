Beşiktaş-Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 2 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Pizzi ve Alexandru Epureanu'nun yerine, Ravil Tagir ve Danijel Aleksic ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye, kadroda yer almadı.

Ravil Tagir, Belözoğlu yönetiminde ilk kez ligde forma şansı buldu

Medipol Başakşehir'in genç stoperi Ravil Tagir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.

Ligde 19 maç sonra görev yapan Ravil, sezona Aykut Kocaman yönetiminde başlayan turuncu-lacivertli ekipte bu sezon daha önce 5 kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı.