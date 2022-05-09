Beşiktaş'ın sezonunun son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın öncesinde siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasındaki diyalog gündem oldu.
Bir Beşiktaş taraftarının " Trabzon'a çok taviz verdiniz" sözlerine Çebi, " Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diye yanıt verdi. O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.
Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdiği ortaya çıktı.
Söz konusu video sosyal medyada viral olurken Fenerbahçeli taraftar oluşumları Çebi'ye tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, 'Şaklaban' benzetmesi - Son Dakika