Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Taleplere Soğuk Bakıyoruz - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Taleplere Soğuk Bakıyoruz

21.06.2023 15:38

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde yaptığı açıklamada, Romain Saiss ve Gedson Fernandes'in önemli oyuncular olduğunu ve dünyadan birçok kulübün Gedson Fernandes'in peşinde olduğunu söyledi. Çebi, alacakları parayla ekonomik sıkıntıları bitirebileceklerini ancak oyuncuların gitmek istememesi nedeniyle taleplere soğuk baktıklarını belirtti. Ayrıca, TFF Kongresi'nde yeni formalarını giyeceğini ve Türk futbolu için ellerinden geleni yapacaklarını umut ettiğini söyledi.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünyadan birçok kulübün Gedson Fernandes'in peşinde olduğunu söyledi.

"TALEPLERE SOĞUK BAKIYORUZ"

Çebi yaptığı açıklamada, "Romain Saiss ve Gedson Fernandes önemli oyuncular. Premier Lig ve dünyanın gözü Gedson'un üzerinden. Teklifler geliyor ama gönlüm el vermiyor. Alacağımız parayla ekonomik sıkıntıları bitirebiliriz. Talepler var ama görüşmeler yok! Taleplere soğuk bakıyoruz. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitmek taraftarı değil. Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarılı sezon geçirdi. Gelen talepler var. 'Yolumu açar mısınız?' dedi ama olmazsa, 'Beşiktaş'a zarar vermem' diyen bir oyuncu. Kamuoyu gelecekleri beklemek zorunda. Görüşlerimiz yola devam. Yarın ne olur bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"NEFES ALABİLİYORSAK SPONSORLARIMIZ SAYESİNDE"

Sadece stat gelirleri ve bilet gelirleri yeterli olmuyor. Bu Türkiye'ye özel değil, tüm dünyada böyle. Sonsporlarımıza göz bebeğimiz gibi dikkat ediyoruz. Kendilerinin bize verdiği değer de gurur kaynağı oluyor. Kulüpler olarak Kovid, deprem derken çok sıkıntılı süreçler geçiriyoruz. Nefes alabiliyorsak, çok değerli sponsorlarımız sayesinde oluyor. Onlara teşekkür ediyorum.

Ahmet Nur Çebi, 'Dünyanın gözü üzerinde' diyerek Gedson Fernandes'in ismini verdi: Gönlüm el vermiyor

TFF KONGRESİ'NE BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GİDECEK

TFF Kongresi'nde yeni formalarımızı giymeyi düşünüyorum. Herkes görsün Beşiktaş'ı. Kırmızı formayı daha çok beğendim. Hepsi güzel. Zevk meselesi. Babama sorsanız, çubukluyu tercih edecektir. Bu yüzden 3 tane yapıyoruz.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLARINI UMUT EDİYORUM"

TFF'nin yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Yapacaklarını olumlu bulursak, saygı ve sevgi çerçevesi içerinde devam ederiz. Ne görürsek, o şekilde cevabını veririz. Türk futbolu için ellerinden geleni yapacaklarını umut ediyorum.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Taleplere Soğuk Bakıyoruz - Son Dakika


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