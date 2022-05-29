Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay... - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...

29.05.2022 16:13
Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...

Beşiktaş'taki başkanlık seçimi oylamasında bazı üyelerin "Beşiktaşspor" yazılı kağıtlar kullanması seçime damga vurdu. Başkan Çebi, 2020'de yaptığı bir açıklamada, "Beşiktaş" yerine "Beşiktaşspor" ifadesini kullanmış, bu ifadesi siyah beyazlı camiada büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen'in aday olduğu Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde yapılan bir protesto sosyal medyada büyük ses getirdi.

"BEŞİKTAŞSPOR" PROTESTOSU

Ajansspor'un haberine göre, Bazı üyeler, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik tepkide bulundu. Seçim sırasında protesto edilen Çebi'ye, daha önce kullandığı "Beşiktaşspor" ifadesi hatırlatıldı. Bu ifadenin yazılı olduğu kağıtlar, başkanlık seçiminde kullanıldı.

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AHMET NUR ÇEBİ'YE GÖNDERME

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 yılında Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Sezonun En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunmuş, konuşmasının bir kısmında "Beşiktaş" yerine "Beşiktaşspor" ifadesini kullanmıştı. Çebi'nin bu sözü, sosyal medyada gündem olmuştu. Son zamanlarda Trabzon doğumlu olması ile defalarca açıklama yapmak zorunda kalan Çebi, 2020 yılındaki törende Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hitaben, "Başka türlü bu kulüpler düzelmeyecek sayın Ağaoğlu. Bir Trabzonlu olarak, ben bir Beşiktaşsporluyum, Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı'yım ama Trabzon'da doğdum" demişti.

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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay... - Son Dakika
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