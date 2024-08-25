Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar\'da Büyük Taarruz\'un simge noktası Kocatepe\'yi ziyaret etti

Spor

1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Genç ve ekibi, zafer haftası etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı Afyonkarahisar'da ağırladı. Başkan Arat ve Afyonkarahisarlı Beşiktaşlılar, Büyük Taarruz'un simge noktalarından biri olan Kocatepe'de bir araya geldi.

102 yıl önce, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yaşandığı Kocatepe'yi ziyaret eden Hasan Arat'a, 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Genç ve ekibi eşlik etti. Bu anlamlı ziyarette, Türk milletinin zaferinin kutlandığı bu tarihi mekanda Arat, bir konuşma yaptı. Hasan Arat, "Kurtuluş mücadelesi Kocatepe'de başlamıştır. Anadolu'nun kurtuluşunu sağlayan bu şanlı taarruz, 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından burada başlatılmıştır. Yanında İsmet Paşa ve Fevzi Paşa vardır. İnönü Stadyumu'nun ismi de İsmet Paşa'dan gelmiştir. Türk gençliği bu mirasa sahip çıkacak. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR